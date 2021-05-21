تجهيز 27 وحدة سكنية استراحة للمعلمين بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء من تجهيز 27 وحدة سكنية، تخصص استراحة للمعلمين بمناطق قرى ومدينة الحسنة.

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مركز ومدينة الحسنة لـ"اليوم السابع"، إنه تم فرش الوحدات وجميعها مخصصة استراحة للإدارة التعليمية للمعلمين، القائمين على العملية التعليمية بقري مركز ومدينة الحسنة .

وأضاف أن هذه الاستراحات تستهدف استقرار المعلمين دعما للعملية التعليمية، وتيسيرا على المدرسين بالمركز والمدينة.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه تابع عملية فرش الوحدات السكنية بنفسه، وتم التأكد من أنواع ومواصفات أصناف الأثاث التي تم توريدها، كما تم التأكد من تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع بجميع الوحدات السكنية قبل تسكنيها.

وفى سياق آخر أفاد رئيس مدينة الحسنة، بتواصل أعمال حملة التطهير والتعقيم التي أطلقتها رئاسة مركز ومدينة الحسنة لتطهير وتعقيم كافة المصالح الحكومية والمناطق المختلفة، حفاظاً على الصحة العامة وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمجابهة الموجه الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضاف أنه تم استكمال عمل الحملة الخاصة بتطهير وتعقيم المساجد والشوارع الرئيسية والمحلات التجارية، وبعض المنشآت الحكومية بالمدينة، وجارى استكمال أعمال الحملة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمركز والمدينة والحد من خطر انتشار العدوى، وقام عمال النظافة بالمجلس برفع وإزالة جميع التراكمات من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بالشارع العام.