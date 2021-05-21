بايدن يعرب عن امتنانه للرئيس السيسى بعد نجاح جهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة

كتب أحمد عرفة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئوليين المصريين على قيامهم بدور كبير في إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفى، إنه تحدث 6 مرات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، متابعا: تحدثت لبنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية.

وتابع جو بايدن: حييت بنيامين نتنياهو على قرار وقف إطلاق النار، وتحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعبر عن امتنانى للرئيس السيسى والمسئوليين المصريين لقيامهم بدور كبير في هذه الدبلوماسية.

وأضاف بايدن: "نحن ملتزمون بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدات الإنسانية لإعادة بناء غزة"، موضحا أن مصر ودول أخرى بذلت جهودا مهمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهناك فرص لإحراز تقدم.