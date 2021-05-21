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انطلاق قافلة "صحية زراعية تثقيفية" بقرية الأمراء في البحيرة ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 21 مايو 2021 12:33 ص
انطلاق قافلة "صحية زراعية تثقيفية" بقرية الأمراء في البحيرة ضمن "حياة كريمة"
البحيرة - ناصر جودة

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نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، بالتعاون مع جامعة عين شمس، قافلة (صحية، زراعية، بيطرية، تثقيفية) بقرية الأمراء بنطاق مركز كفر الدوار، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، وبمشاركة أساتذة متخصصين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وتم تقديم خدمات طبية من خلال أساتذة كليتى الطب والصيدلة، تم خلالها الكشف على عدد 1000 حالة، بعدة تخصصات من بينها "النساء، المخ والأعصاب، والباطني"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى "بالمجان" .

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية"، لعدد 1500 رأس من الماشية، مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

فيما قام أساتذة كلية الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن الزراعة وأهم الأمراض التي قد تؤدي إلى هلاك المحصول، مع توزيع الأسمدة والأدوية الزراعية "بالمجان" على المزارعين أبناء القرية.

وأيضًا قام أساتذة كلية التربية بعقد ندوة توعية عن أهمية التوسع في فتح فصول محو الأمية بالقرى، وكذلك تعريف أبناء القرية بأهمية تعليم الكبار ومحاربة بعض المفاهيم الخاطئة، وضرورة بذل مزيد من الجهود للوصول إلي مجتمعات خالية من الأمية، فضلاً عن أهمية التصدي للشائعات التي تسعي للإضرار بالدولة المصرية، وتعزيز التماسك بين أبناء المجتمع.

من جانبه تابع "رئيس المدينة" عمل القافلة، مشيدًا بمستوى الخدمات التي قدمتها للمواطنين، والتي تأتي بالتزامن من جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

جانب من القافلة (1)
جانب من القافلة (1)

 

جانب من القافلة (2)
جانب من القافلة (2)

 

جانب من القافلة (3)
جانب من القافلة (3)

 

 


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