اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 03:57 م
خالد صلاح
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اليابان تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:12 م
اليابان تشيد بجهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة فلسطين
أ ش أ

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رحبت حكومة اليابان بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين، كما أعربت عن احترامها وتقديرها لجهود الوساطة من قبل الدول المعنية بما في ذلك مصر والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، في بيان اليوم الجمعة، أن حكومة اليابان تأمل في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى الاستقرار طويل الأمد في المنطقة بما في ذلك القطاع.

ولفت توشيميتسو، إلى أن اليابان بذلت جهودًا دبلوماسية من أجل تهدئة الوضع بالتعاون مع المجتمع الدولي، وستواصل العمل نحو بناء الثقة بين الأطراف المعنية، كما أنها عازمة على لعب دورٍ نشط، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة ومساعدات إعادة الإعمار.

كما أكدت حكومة اليابان على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف المعنية جهودها من أجل تحقيق السلام على أساس مبدأ "حل الدولتين" وتعزيز الزخم من أجل بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين.

اليابان

فلسطين

قطاع غزة

وقف اطلاق النار

مصر

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