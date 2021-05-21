المغرب: إحباط محاولة تهريب 4.3 طن حشيش عبر المسالك البحرية

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أحبطت سلطات الأمن المغربي المختصة اليوم الجمعة، محاولة تهريب 4 أطنان و300 كيلوجرام من مخدر الحشيش عبر المسالك البحرية.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أن عناصر شرطة أحبطت عملية تهريب شحنات من المخدرات بالشريط الساحلي بمدينة السعيدية وكانت معبأة ضمن 94 رزمة يبلغ وزنها الإجمالي 4 أطنان و300 كيلوجرام من مخدر الحشيش، وذلك بعدما تخلى عنها المهربون عند قيام عناصر الشرطة بالتدخل.

وأضاف البيان أن السلطات المختصة تواصل التحقيقات والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لضبط كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، ورصد جميع الامتدادات المحتملة على المستوى المحلي والدولي لهذا النشاط الإجرامي.