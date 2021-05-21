المصطافون يحتفلون بإعادة فتح الشواطئ فى الإسماعيلية بـ"السيلفى".. فيديو وصور

وقال السيد عبد المنعم، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه تم فتح الشواطئ والشاليهات أمام المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، مع تعقيم وتطهير المكان بالكامل أمس، وفى بداية اليوم وسوف نستمر فى إجراءات التعقيم بالمنتجع، حفاظًا على سلامة المصطافين.

وأضاف عبد المنعم، أن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطل من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ 30 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 30 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرين جنيهًا فقط، وتقل كل تذكرة عشرة جنيهات باقى أيام الأسبوع.

وأصدر أمس اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قراره رقم 307 لسنة 2021، باستمرار العمل بالقرارات السابقة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة حتى نهاية شهر مايو الجارى باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، حيث تكون إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن هذا القرار يأتى تفعيلاً لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والتى أقرت استمرار العمل بالقرار السابق الذي يتضمن مواعيد غلق المحال التجارية.