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المساعدات المصرية لغزة تتوالى.. شاهد قافلة صندوق تحيا مصر فى طريقها للقطاع

الجمعة، 21 مايو 2021 09:00 م
المساعدات المصرية لغزة تتوالى.. شاهد قافلة صندوق تحيا مصر فى طريقها للقطاع قافلة مساعدات صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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بدأت منذ قليل، شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر عبور نفق الشهيد أحمد حمدى فى اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).

 

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حيث تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.

وكانت قافلة مساعدات طبية وغذائية ضخمة مقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الأحزاب الأخرى، قد وصلت معبر رفح منذ قليل، وذلك دعما للأشقاء الفلسطينيين عقب العدوان الأخير على قطاع غزة.

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

 

الجدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 - إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني 

 

وتسعى حملة (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيرى والتكافلى بمختلف دول العالم.

 

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جانب من عبور القافلة 

 

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 عبور القافلة 

قافلة صندوق تحيا مصر

نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة

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