الكويت تثمن جهود مصر فى وقف إطلاق النار بـ غزة

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة عن ترحیب دولة الكویت بالاتفاق الذي تم التوصل إلیھ لوقف إطلاق النار في غزة.

واوضحت الخارجية الكويتية فى بيان لها بأن الجھود العربیة والدولیة المتواصلة قادت إلى التوصل إلى ھذا الإتفاق مستذكرة بالتقدیر في ھذا الصدد جھود مصر .

وأكدت أن الاتفاق الذي تم التوصل إلیه یعد خطوة في طریق حقن دماء الأشقاء الفلسطینیین وإنھاء العنف الذي تتحمل مسؤولیتھ سلطات الاحتلال الإسرائیلیة إلا أن تحقیق سلام واستقرار دائمین في المنطقة یتطلب تضافر الجھود الدولیة لاستئناف عملیة السلام في الشرق الاوسط وضمان إلتزام سلطات الاحتلال الاسرائیلیة بھا وصولا الى اقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.

وكانت أيضا أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نجاح جهود جمهورية مصر العربية في قيادة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصا على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب في مؤتمر صحفى عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسى والمسئوليين المصريين على قيامهم بدور كبير في إتمام العملية الدبلوماسية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار، مشيدًا بالجهود المصرية بشأن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث 6 مرات مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية، متابعا: تحدثت لبنيامين نتنياهو وأكدت ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية.