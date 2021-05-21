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الكشف على 1657 مريضا بقافلة طبية بقرية شما فى المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 21 مايو 2021 12:31 ص
الكشف على 1657 مريضا بقافلة طبية بقرية شما فى المنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة جانب من القافلة الطبية
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية شما التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، والتى استمرت لمدة يومين وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات معالى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1657 مريض من أهالى القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل96 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل20حالة، وعمل الأشعة ل21 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 20 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى للسيدات المترددات على القافلة.

 

 

 


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