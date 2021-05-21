القبض على شخصين فى السويس بتهمة التنقيب على الآثار داخل عقار بالأربعبن

وكان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، وردت معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة كفر كامل بدائرة قسم الأربعين .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار من خلال حملة تحت قيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس وضبط 2 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه "ملك أحدهم".

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.