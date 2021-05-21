الفصائل الفلسطينية للوفد المصرى: شكرا مصر والرئيس السيسى على رعايته وقف إطلاق النار وفتح المعبر

بدأ الوفد الأمنى المصرى مباحثاته بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار الذى تم الإعلان عنه أمس الخميس برعاية مصرية.

وتوجه وفدان أمنيان مصريان إلى الأراضى الفلسطينية وإسرائيل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال لقائها بالوفد الأمنى المصرى أبدت الفصائل الفلسطينية شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة على التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزه.

وثمن الفلسطينيون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح منفذ رفح وعلاج المصابين الفلسطينيين بالبلاد وادخال المساعدات الإنسانية.