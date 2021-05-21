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"العليا للفيروسات": حصول المواطنين على لقاح كورونا تسبب فى تراجع أعداد الوفيات

الجمعة، 21 مايو 2021 12:03 ص
"العليا للفيروسات": حصول المواطنين على لقاح كورونا تسبب فى تراجع أعداد الوفيات مركز تلقى التطعيمات بأرض المعارض
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا للحصول على أكبر قدر من التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا من أجل تطعيم أكبر عدد من المصريين فى أقرب وقت، وتابعت:" الدولة بتوفر كل السبل من أجل تطعيم المصريين فى أقرب وقت".
 
وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية آية جمال، عبر قناة "dmc"، جميع المواطنين الإقبال على التطعيمات لأنها إذا لم تمنع المرض فأنها تجعل المرض أقل حدة، مضيفة: "تجعلنا لسنا فى حاجة للذهاب للمستشفى أو الحصول على أكسجين".
 
وأكدت وجيدة أنور، أن حصول بعض المصريين على التطعيمات، جعلت عدد الوفيات يتراجع بالإضافة إلى أن حدة المرض تراجعت.
 

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اللجنة العليا للفيروسات

وفيات كورونا في مصر

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