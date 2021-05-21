اليوم السابع
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العراق: الدعم من الجانب الأمريكى سيقتصر مستقبلا على التدريب

الجمعة، 21 مايو 2021 09:10 م
العراق: الدعم من الجانب الأمريكى سيقتصر مستقبلا على التدريب عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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أكد مستشار رئيس الوزراء العراقى حسين علاوى، اليوم الجمعة، أن الدعم من الجانب الأمريكى سيقتصر مستقبلا على التدريب.

وقال علاوي، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الفنية ستعمل وفقا لنتائج الحوار الاستراتيجى فى مرحلته الثالثة والذى ذهب إلى تخفيض عدد المستشارين وعدم وجود قوات قتالية فى العراق".

وفى وقت سابق، اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث مكينزي، على عقد الجلسة الأولى للجنة الفنية المتخصصة، وذلك لوضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمى استقبل مكينزى اليوم، وجرى خلال اللقاء التباحث فى العلاقة بين العراق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، حيث تدارس الجانبان تطورات الأوضاع الميدانية والتنسيق المشترك فى الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما فى ضوء التنامى الكبير فى قدرات القوات العراقية".

 


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