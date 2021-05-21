العثور على جثة طفل أبوحماد المتغيب غارقة فى مياه بحر البقر بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، على طفل أبوحماد المتغيب جثة غارقة بمياه بحر البقر ناحية قرية السماعنة مركز فاقوس، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة فاقوس من أهالى قرية السماعنة بوجود جثة طافية بمياه بحر البقر ناحية كوبرى السماعنة.

تم انتشال الجثة، وتبين من التحريات الأولية أنها لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، وتبين من خلال تقرير مفتش الصحة أنه لم يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وبمراجعة بلاغات الغياب تبين أن الجثة للطفل "أحمد س ر" 6 سنوات مقيم قرية طويحر دائرة مركز أبوحماد، ومحرر بشأن البلاغ المحضر رقم 2554 إدارى أبوحماد لسنة 2021، وتعرف أهالى الطفل عليه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.