الطالب عمر البحيرى يحصد المركز الرابع عالميا فى مسابقة آيسف بمجال الهندسة البيئية

دمياط - معتز الشربينى

فاز الطالب عمر وليد البحيري ابن محافظة دمياط بالمركز الرابع على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى الوطن العربي فى مجال "الهندسة البيئية"، والتي كانت ضمن تصفيات مسابقة "آيسف 2021" المعرض الدولى للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالب عمر وليد البحيري الطالب بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بدمياط الجديدة، لحصوله على مركز "رابع على مستوى العالم" والأول على مستوى الوطن العربي فى التصفيات النهائية لمسابقة آيسف بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى أقيمت online وتعد أرقى مسابقة طلابية عالمية للبحث العلمى، حيث شارك بالمسابقة عن مشروع (جهاز لكشف تلوث المياه ومعالجتها).

يأتى ذلك تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بدمياط برئاسة عادل شميس مدير المركز، ومحمد عسيلى منسق مشروع آيسف برعاية عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.