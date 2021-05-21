الصحة البريطانية: جرعتان من لقاح أسترازينيكا فعالتان بنسبة 90% لوقف أعراض كورونا

كتبت هند عادل

كشفت تقديرات رسمية لهيئة الصحة العامة البريطانية أن جرعتين من لقاح كورونا أسترازينيكا فعالتان بنسبة تصل إلى 90% فى وقف أعراض المرض، حيث وجد تحليل الصحة العامة أن اللقاح البريطانى الصنع كان بنفس فعالية جرعة مزدوجة من لقاح فايزر، وفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ووفقا للتقرير أكد خبير اللقاحات بهيئة الصحة البريطانية نديم الزهاوى أن هذه البيانات تسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للحصول على جرعتين من اللقاح، وأضاف: "لا يوجد سلاح أفضل لدفع هذا الفيروس إلا الحصول على اللقاحات فهى المنقذة للحياة".

تعد الجرعة الثانية أمرًا حيويًا لضمان الحصول على أقوى حماية ممكنة حتى نتمكن من العودة إلى الحياة الطبيعية والعودة إلى الأشياء التي نحبها.

وقال الدكتور مايكل هيد زميل أبحاث أول فى الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون" إنه لأمر مطمئن أن نرى البيانات من لقاحي فايزر وأكسفورد أسترازينيكا، أنها قابلة للمقارنة بشكل أساسي من حيث الفعالية ضد الأمراض المصحوبة بأعراض، والتي تكون عالية جدًا بعد جرعتين.

جاء ذلك في الوقت الذي وافق فيه المنظم الطبي البريطاني على خطط للسماح بتخزين لقاح فايزر فى الثلاجة العادية لمدة 31 يومًا قبل إعطائه، وقال الدكتور جون راين، رئيس وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، إنها ستمنح المرضى إمكانية وصول أكبر إلى اللقاح المنقذ للحياة.



لقاح كورونا

وأكد وزير الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانى مات هانكوك: "تُظهر هذه البيانات الجديدة أن اللقاح ينقذ الأرواح ويحميك من أن ينتهى بك الأمر فى المستشفى مع فيروس كورونا" .

وكشفت أبحاث بريطانية الثلاثاء الماضى أن أكثر من 90% من البريطانيين يطورون أجسامًا مضادة لفيروس كورونا بعد تطعيمهم بجرعة واحدة من لقاحى فايزر أو استرازينيكا.

وأوضحت الدراسة التى أجرتها كلية لندن الجامعية بحسب ما أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية أن ما يقرب من 100% ممن تم تلقيحهم تطورت أجسامهم أجساما مضادة بعد الجرعة الثانية من أى من اللقاحين، إذ شملت تلك الدراسة 8 آلاف و517 شخصًا فى إنجلترا وويلز.