اليوم السابع
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الشرطة السعودية توقف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي

الجمعة، 21 مايو 2021 03:42 م
الشرطة السعودية توقف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

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قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، صرح بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

 


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السعودية

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الحرم المكي

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