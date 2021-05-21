الشرطة السعودية توقف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي

وكالات

قالت وكالة الأنباء السعودية، إن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، صرح بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.