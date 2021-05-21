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السعودية تثمن الجهود المصرية فى إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الجمعة، 21 مايو 2021 08:56 م
السعودية تثمن الجهود المصرية فى إعلان وقف إطلاق النار بقطاع غزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتب وكالات

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عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وثمنت الجهود التى بذلتها مصر وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى فى هذا الشأن، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.


السعودية

أخبار السعودية

الجهود المصرية

وقف إطلاق النار بغزة

مصر

فلسطين

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