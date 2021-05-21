الخارجیة الكویتیة: الجهود المصرية فى اتفاق التهدئة بغزة حقنت دماء الفلسطينيين

كتب وكالات

أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة، فى بیان لھا الیوم الجمعة عن ترحیب الكویت بالاتفاق الذى تم التوصل إلیه لوقف إطلاق النار فى غزة، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".

وأشادت الوزارة بالجھود العربیة والدولیة المتواصلة التى قادت إلى التوصل إلى ھذا الإتفاق مستذكرة بالتقدیر فى ھذا الصدد جھود

مصر.

وأكدت أن الاتفاق الذى تم التوصل إلیه یعد خطوة فى طریق حقن دماء الأشقاء الفلسطینیین وإنھاء العنف الذى تتحمل مسؤولیته سلطات الاحتلال الإسرائیلى، إلا أن تحقیق سلام واستقرار دائمین فى المنطقة یتطلب تضافر الجھود الدولیة لاستئناف عملیة السلام فى الشرق

الاوسط وضمان إلتزام سلطات الاحتلال الاسرائیلیة بھا وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا

لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.