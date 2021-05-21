الخارجية العراقية: خاطبنا مجلس الأمن لتقديم الدعم لإجراء الانتخابات بموعدها

بغداد أ ش أ

أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، أن العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لدعم وإسناد إجراء الانتخابات العراقية فى موعدها المحدد.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين التقى نظيره الهولندى ستيف بلوك فى لاهاي، وناقش معه سُبُل استمرار التعاون الثنائى بين البلدين فى مُواجهة فايروس كورونا، وتداعياته الصحّية والاقتصاديّة، علاوة على إجراءات الوقاية، وتبادل التجارب فى هذا المجال، كما جرى أيضاً مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة".

وأوضح حسين - بحسب البيان - أن "العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد".

وشدد على "حرص بغداد على تعزيز آليّات التعاون الثنائى على مُختلِف المُستويات بما يُحقق المصالح المُشترَكة للشعبين"، مُشِيراً الى أنّ "الدعم الذى قدّمه الجانب الهولندى إلى العراق يُظهِر المُستوى المُتميّز للعلاقات بين البلدين على جميع المجالات".

وأشاد " بما قدّمته هولندا من دعم إلى العراق عبر الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى فى مُحاربة تنظيم داعش الإرهابيّ، وكذلك الدعم التدريبى للقوات العسكريّة والأمنيّة العراقيّة".

واضاف البيان، أن "الجانبين تطرقا إلى جولات الحوار الستراتيجى بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة، وما لها من أهمّية فى إعادة صياغة بناء العلاقات الثنائيّة بين البلدين، وتأثير ذلك فى العلاقات مع الدول المتحالفة ضدّ الإرهاب، كما بحثا عدداً من القضايا الإقليميّة والدوليّة التى تحظى بالاهتمام المُشترَك، وأكّد السيّد الوزير أنّ التوترات الإقليميّة والدوليّة تنعكس على الساحة العراقيّة، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار فى حلحلة الأزمات التى تُعانِى منها المنطقة، وضرورة العمل المكثف، والمشترك لوقف التدخّلات فى الشأن الداخلى العراقيّ".

من جانبه أعرب وزير الخارجيّة الهولنديّ، "عن دعم بلاده لجُهُود العراق فى تحقيق الأمن، والاستقرار"، مُؤكّداً "استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد".