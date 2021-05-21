الحكومة: استمرار اقتصار عمل أسواق الجملة من 9 مساء على استلام البضائع فقط

كتبت هند مختار

أعلنت الحكومة، أن أسواق الجملة المرخصة لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، على أن يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.

ويبدأ من غدا السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهى والمولات والنوادى الرياضية والجيم وقاعات الأفراح فى التاسعة مساء وتفتح فى السادسة صباحا ، ليطبق هذا القرار من غدا السبت وحتى نهاية شهر مايو.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أيضا فتح الشواطى والحدائق والمتنزهات بداية من الغد مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية.