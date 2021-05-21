البطيخة بـ3 جنيهات والأغلى بـ20 بس.. تراجع أسعار البطيخ الإسماعلاوى.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من شادر البطيخ بسوق المستقبل بمحافظة الإسماعيلية للتعرف على أنواع وأسعار البطيخ، وكيفية معرفة البطيخ المستوى "الأحمر"، عند الشراء، بعد تراجع أسعار البطيخ الإسمعلاوى في السوق.

ويعتبر البطيخ من أكثر أنواع الفاكهة الصيفية التى يحبها الجميع، لكونها تعمل على ترطيب الجسم من حر فصل الصيف.

يقول أحد تجار سوق الجملة بالإسماعيلية، إن البطيخ أصبح متواجدا بكثرة في الأسواق، بعد طرح جميع أنواع البطيخ في عدد من المحافظات، رغم تأثر محصول البطيخ في الصعيد بارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن البطيخ أنواع، منها الأشهر هو بطيخ المنيا والأسكاتة، والجيزة وهى الأفضل والإقبال عليها بيكون أكثر بسبب جودة البطيخة وسكارتها وطعمها اللذيذ، لكن هذا العام غير متوفرة في الأسواق، لعدم قيام الفلاحيين بزراعتها، لقلة إنتاجها.

وأكد أحد تجار البطيخ بالإسماعيلية، أن أسعار البطيخ فى السوق حاليًا بالنسبة للبيع بسعر الجملة، تبدأ من 3 جنيهات حتى 20 جنيها للبطيخة الأكبر حجمًا، وهى أسعار مناسبة وسوف تقل هذه الأسعار، مع بداية الشهر المقبل.

وحل كيفية اختيار بطيخة ناضجة ومستوية بشكل أفضل، يقول أحد التجار، البطيخ الأفضل هو ذات الدرجات الفاتحة من اللون الأخضر المائل إلى الأصفر تكون ناضجة، وحمراء من الداخل، وحلوة الطعم، وهو نفس الأمر عند الطرق على البطيخة فعند سماع صوت أجوف عميق، يدل ذلك على أنها ناضجة ومليئة بالماء، كما أنه يجب أن يكون ثقيلًا بالنسبة لحجمه، حيث يشير ذلك إلى أنه مليء بالماء، ومن ثم يكون حلو المذاق، كما أن البقعة الصفراء في البطيخة، دليل على نضجها، وحلاوة طعمها، بالإضافة إلى أن عنق البطيخة يحدد نضجها بحيث إذا كان العنق رفيع كان البطيخة أكثر نضجًا والعكس.