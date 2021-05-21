البحرين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد نجاح المبادرة المصرية

إيمان حنا

رحبت وزارة الخارجية فى مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد نجاح جهود جمهورية مصر العربية في قيادة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصا على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.وفق صحيفة الأيام البحرينية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الدولية الفاعلة التي تضافرت لوقف العمليات العسكرية بين الجانبين من أجل حقن الدماء ووقف آلة الحرب المدمرة، تمهيدا للدخول في مفاوضات سياسية لإعادة الأمن والاستقرار، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية لسكان قطاع غزة، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام الشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.

وكانت قد أكدت مملكة البحرين رفضها التام لاستمرار دائرة العنف والتصعيد الخطير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية، لأنها تدرك أن ضحايا هذا التصعيد العسكري هم المدنيون الأبرياء وتدمير المنشآت والمساكن المدنية، وينبغي أن يلقى ذلك رفضًا قاطعًا من المجتمع الدولي عامة.

وقال السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط وبند قضية فلسطين الذي عقد، أمس الخميس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن مملكة البحرين تدعو إلى توحيد الجهود الدولية لإصدار قرار حاسم يدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ينهي حالة التصعيد المستمر، ويوقف سفك دماء المدنيين الأبرياء، ويجنب المنطقة مخاطر تهديد الأمن والسلم الإقليمي، مؤكدًا في هذا الإطار دعم مملكة البحرين للمبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية الشقيقة لتحقيق هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيدًا لوقف إطلاق النار بين الجانبين.