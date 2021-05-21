اليوم السابع
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الأوضاع الصحيحة للجلوس تجنبك آلام العمود الفقرى أثناء العمل.. تعرف عليها

الجمعة، 21 مايو 2021 05:00 م
الأوضاع الصحيحة للجلوس تجنبك آلام العمود الفقرى أثناء العمل.. تعرف عليها العمود الفقرى - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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العمل من المنزل من الممكن أن يضر بعض الأشخاص مع الاعتماد على الجلوس لفترات طويلة وأن يكون الجلوس بطرق غير صحيحة ، والذى يسبب مشاكل فى الظهر ، كما أن حمل الأشياء الثقيلة والارتباك أثناء النوم يؤدى لحدوث ضيق عضلى فى الرقبة والظهر .

وذكر موقع " only my health " الطبى أن تصحيح وضع الجلوس أو النوم أو حتى الوقوف فى التعامل مع نصف آلام الجسم ، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يمارسون أعمالهم جالسين دائما ، وأضاف الموقع أن العمل من المنزل يتطلب اتخاذ عدد من الاحتياطات لمنع التهاب المفاصل والعضلات، ومن أهمها :

 

1 تغيير أوضاع الجلوس
 

وضع واحد لفترة طويلة من أبرز أسباب التهاب المفاصل، ويساعد تغيير الأوضاع على تحريك وزنك باستمرار ، ومن المهم أيضًا ضمان الوقوف والتمدد والتجول  للحفاظ على الدورة الدموية والتخلص من إجهاد العضلات.

الجلوس
الجلوس


 

2 ضبط مستوى الرؤية
 

يجب أن يكون مستوى العين هو الموضع الصحيح لشاشتك فى حالة العمل من المنزل على أجهزة الكمبيوتر ، وليس منخفضًا جدًا ولا مرتفعًا جدًا .

3 استخدم الوسادات
 

الكراسي الصلبة ليست مريحة جدًا لساعات الجلوس الطويلة ، ويمكنك استخدام الوسائد لدعم عمودك الفقرى ، لكن حاول الحفاظ على وضع مستقيم ، ويتم الحصول على وضعية أفضل مع الوسائد خلف الظهر ومنطقة المؤخرة.

 

ما الذى يجب تجنبه لتقليل آلام الظهر؟
 

1 لابد من الحفاظ على الوقوف على كلا الساقين وعدم الاتكاء على إحداهما دون الأخرى، والتى تعتبر عادة خاطئة يقوم بها بعض الأشخاص وتؤثر على العمود الفقرى.

2 لا تنم مع ثنى الركبتين .

3  يمكن أن يكون الألم المنتظم فى جسمك علامات على هشاشة العظام ، لا تهمل عوامل الخطر هذه لألم العضلات .

 

 


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