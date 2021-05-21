اعترافات متهم بالاتجار فى الحشيش: كنت عايز أعمل فلوس وبعدين ابطل بيع مخدرات

كتب عبد الله محمود

"كنت بنخزن البضاعة فوق السطح في بيت قديم في المنطقة عشان التهمة متبقاش عليا"، بتلك الكلمات اعترف عاطل لرجال المباحث بعد القبض عليه، بتهمة الاتجار فى المخدرات بمنطقة المرج.

وأضاف المتهم فى التحقيقات، أنه تاجر في المخدرات لجنى مبالغ مالية طائلة، وفوجئ برجال الشرطة يداهمونه أثناء إخفاء الحشيش داخل أحد البيوت القديمة في المنطقة، واقتادوه إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المتهم إنه تخصص فى ترويج الحشيش، بدائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، موضحا سلك هذا الطريق غير الشرعى والمجرم لسد احتياجاته المعيشية وتوفير متطلباته من المخدرات التي يتعاطاها.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال مباحث المرج بسرعة إرسال التحريات وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

بدأت أحداث الواقعة، أثناء مرور ضباط مباحث المرج، وبصحبتهم قوة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى شخص بأحد الشوارع، بمجرد أن رأى القوة ارتبك وحاول الهروب، فلاحقته القوة وألقت القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه.