اليوم السابع
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اتحاد عمال مصر و"العمال العرب" يشيدون بدور مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين

الجمعة، 21 مايو 2021 02:11 م
اتحاد عمال مصر و"العمال العرب" يشيدون بدور مصر فى وقف العدوان الإسرائيلى على فلسطين جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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أشاد عمال مصر والعمال العرب ومنظماتهم النقابية بالجهود التى قامت بها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.
 
وأعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، عن سعادته بالمواقف المشرفة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مساندة حقوق الشعب الفلسطينى وتقديم الدعم والمساندة لهم والتى تؤكد على أهمية ومكانة مصر واحترام قراراتها لدى المجتمع الدولى وهو ما أكدته الاستجابة الفورية من قبل الأطراف المعنية لوقف آليات الصراع فورا.
 
كما قدمت الاتحادات العمالية بالدول العربية، التحية فى رسائلهم التى تلقاها جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعى الدور الدبلوماسى المصرى وتأثيره الفاعل على وقف العدوان وأدى إلى إقامة صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى معربين عن أملهم فى تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطنى وعاصمتها القدس الشريف.
 
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة؛ والذى تم التوصل اليه وفق المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، حيز التنفيذ، اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم. 
 

 


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