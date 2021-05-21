إعدام 2 طن أغذية فاسدة وتحرير 82 محضرا فى حملات تموينية بالشرقية والمنوفية

المحافظات - إيمان مهنى - محمد فتحى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى مكاتب الأغذية بإداراتى القنايات والحسينية، بشن حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لمراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط 3 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبهم نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 2 طن و240 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 62 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 31 محضر جنحة صحية للمخالفين بمركزى شرطة القنايات والحسينية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الإحترازية خلال الحملات الدورية اليومية للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدى المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية اللواء مساعد مدير الأمن - شرطة المرافق - الإدارة العامة للمرور -مباحث شرطة المركز حمله مكبره لمتابعة تنفيذ القرارات فتم فض عزاء كبير بقريه النخاس لعدم الألتزام بالإجراءات الأحترازيه فضلا عن تغريم 10 من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامه الواقية،وعلى صعيد آخر تم تشميع 2 مقهى مخالف بقرية البيوم ومقهى مخالف آخر بقريه مشتول القاضى وتم مصادرة 76 شيشه وتوقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابعت الحملة إعادة الانضباط للشارع وقامت برفع 24 حالة إشغال متمثلة فى حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسى وترابيزات وغيرها.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بضبط ورشة مفتوحة تعمل بعد مواعيد الغلق المحددة بنطاق العزبة الشرقية - التابعة للمدينة وتم تحصيل الغرامه الماليه المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتحرير 6 محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا، و تحرير 4 محاضر ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة لتوقيتات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بفض سرادق فرح بقرية النعامنة وتم إزالة الفراشة وإزالة السوق العشوائى بقرية سنهوت، لتحقيق الانضباط بشوارع القرية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وعبور السيارات، وحرصا على الجميع من خطر التجمعات لتقليل الاصابه بفيروس كورونا.

وفى المنوفية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة على عدد من المخابز البلدى والمحلات التجارية بنطاق المدينة وذلك لمراقبة الحالة التموينية ومتابعة الانتاج والتشغيل داخل المخابز، أسفرت عن تحرير 12 محضر نقص وزن ، 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذا 3 محاضر عدم نظافة الأدوات المستخدمة فى الإنتاج، 6 محاضر عدم تواجد المدير المسئول عن المخبز، بالإضافة إلى تحرير محضر عدم إعلان مواعيد التشغيل.

وفى ذات السياق، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن شن حملة تفتيشية بنطاق المدينة للمرور على المخابز البلدية و متابعة سير العمل والتأكد من المواصفات والأوزان القانونية لإنتاج الخبز، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر نقص وزن، ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بنطاق المحافظة و بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين و تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية المكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.