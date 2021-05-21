إطلاق مبادرة رياضة "7 الصبح" فى مراكز الشباب بكفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استأنفت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة رياضة "7 الصبح " عبر تقنية زووم، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ورعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد توقف دام طوال شهر رمضان.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، استئناف مبادرة رياضة "7 الصبح" بعد توقف دام طوال شهر رمضان عبر تقنية «زووم» وتم إعداد خطة مشاركة مركز شباب كفر الشيخ من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب مع الالتزام التام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، ووزارة الشباب الخاصة بتحديد نسبة 25% لمشاركة أعضاء مراكز الشباب بكافة الأنشطة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال مواجهة تحديات كورونا، موضحا تقام المبادرة بمشاركة كافة مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، بإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة ،ووكيل المديرية للشباب .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة،على مشاركة مراكز شباب المحافظة في المبادرة بالرياضة الصباحية و ممارسة الرياضات المتنوعة وفق الخطة الموضوعة تباعا ، مشيرًا إلى أن المبادرة تقام تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى داخل المراكز والملاعب مع الالتزام التام بتطبيق قرارات كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان التباعد الاجتماعي كإجراء وقائى فى ظل جائحة كورونا ، فضلا عن أعضاء مراكز الشباب يمكنهم جميعا المشاركه من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب.

وأوضح عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة ستشهد إضافة جديدة بتواجد مدرب رياضى وأخصائي تغذية على زووم لأداء التدريبات الرياضية السليمة، كذلك وضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين عبر زووم وفتح باب المشاركة من المنزل بالتوازى مع المشاركة من مراكز الشباب.

يذكر أن المبادرة تنفذ من خلال الإدارة العامة للشباب بإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز، متابعة التنفيذ فوزى حسيب، منسق المبادرة بالمحافظة عبد الفتاح الوكيل، رشا محيى الدين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، شريف السواق مسؤول الربط الالكتروني بالمحافظة.



استئناف مبادرة 7 الصبح



جانب من ممارسة الرياضة