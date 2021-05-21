اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى مشاجرة بأسوان والقبض على 4 أشخاص

الجمعة، 21 مايو 2021 11:44 م
إصابة 12 شخصا فى مشاجرة بأسوان والقبض على 4 أشخاص إسعاف - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شهدت قرية الإسماعيلية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم، مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن 12 مصابا تم نقلهم بمستشفى كوم أمبو .

كان بلاغا وصل إلى المقدم عمرو علام، رئيس مباحث مركز شرطة كوم امبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الإسماعيلية استخدم فيها الطوب والسنج، وأسفرت عن 12 مصابا نقلوا لمستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج .

وانتقل إلى مكان المشاجرة النقباء محمود رمضان ومحمد عبيد ومحمد عماد والذين تمكنوا من السيطرة بعد القبض على 4 من طرفى المشاجرة .

وتبين من الفحص والتحرى أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب احتكاكات الشباب داخل القرية.


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