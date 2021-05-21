اليوم السابع
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الجمعة، 21 مايو 2021 02:43 م
خالد صلاح
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إصابة 10 أشخاص بينهم 5 أطفال فى حادث سير بالشرقية

الجمعة، 21 مايو 2021 01:43 م
إصابة 10 أشخاص بينهم 5 أطفال فى حادث سير بالشرقية انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص بالشرقية بينهم 5 أطفال بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى يستقلونها بطريق "أبوحماد - العباسة" دائرة مركز أبوحماد، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول كل من "أحمد كمال عبد السميع" 7 سنوات مصابا بكدمات وسحجات، و"محمود عبد السميع" 55 عاما مصابا بجرح قطعى بالرأس، و"خديجة جمال عبد السميع" 16 عاما مصابة بسحجات وكدمات، وشقيقتها "عائشة" 21 عاما مصابة بكدمات متفرقة، و"إسلام محمد إسماعيل" 11 عاما مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و"إلهام حنفى محمد" 35 عاما مصابة بكدمات وسحجات، و"هاشم محمد هاشم" 40 عاما مصابا بكدمات وسحجات، و"سارة محمد إسماعيل" 8 سنوات، مصابة باشتباه كسر باليد اليسرى، و"أحمد محمد إسماعيل" 7 سنوات مصابا بكدمات وسحجات، و"عبد الله محمد إسماعيل" 6 شهور مصابا بكدمات، وجميعهم مقيمين دائرة مركز بلبيس.

 


الشرقية

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مستشفى ابوحماد المركزى

مركز ابوحماد

العباسة

انقلاب سيارة سوزوكى

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