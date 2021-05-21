اليوم السابع
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خالد صلاح
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أ ش أ: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

الجمعة، 21 مايو 2021 02:19 م
أ ش أ: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين المصلين في الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين.
 
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب المصلين في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.
 
وكان عشرات آلالاف من المصلين، قد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصي المبارك وباحاته ، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.
 
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ، أدوا الصلاة، قبل ان تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلي سطح المسجد القبلي وتقمع المصلين .

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

المسجد الأقصى

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