أمن المنافذ يضبط 24 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأثمرت الجهود وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (1) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (24) قضية.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد (155) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1163) مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.