أطعمة مفيدة لصحة قلبك رغم احتوائها على الكوليسترول.. تناولها باعتدال

كتبت فاطمة خليل

ليست كل الأطعمة الغنية بالكوليسترول ضارة بالصحة، حيث وجدت الدراسات الحديثة أن بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن دون الإفراط في تناول هذه الأطعمة، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة المفيدة لصحة قلبك رغم احتوائها على الكوليسترول، وفقاَ لموقع "كليفيلاند كلينيك".

هل يجب عليك اتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول؟



قالت أخصائية التغذية بمستشفى كليفيلاند كلينيك جوليا زومبانو: "من الآمن وجود بعض الكوليسترول في نظامك الغذائي، لكن العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول تحتوي أيضًا على كميات عالية من الدهون المشبعة".

ويمكن لمعظم الناس تناول الأطعمة "الصحية" التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول باعتدال - تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ولكن تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

لكن يجب الحد من الأطعمة "غير الصحية" التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أو تجنبها ، والتي تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

أطعمة مفيدة لصحة القلب رغم احتوائها على الكوليسترول



يمكن أن تكون هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب:

-البيض: تحتوي بيضة واحدة على حوالي 60٪ من القيمة اليومية للكوليسترول ، ولكنها تحتوي فقط على 8٪ من الكمية المسموح بها من الدهون المشبعة البيض غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية ويحتوي على فيتامينات ب والحديد والمغذيات المقاومة للأمراض، يمكنك تناوله لكن لا تفرط في تناوله.

-المحار: بعض أنواع المحار تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول عن غيرها من المعروف أن الجمبري مرتفع في نسبة الكوليسترول ولكن لا يحتوي على الدهون المشبعة وهو مصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب والسيلينيوم والزنك.

وقالت زومبانو: "للبيض والمحار فوائد غذائية قد تفوق محتوى الكوليسترول ولكن إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، فتناول كميات محدودة من هذه الأطعمة. التزم بتناول أسبوعي من أربعة صفار بيض أو وجبتين من المحار ".

ويحتوي بياض البيض على الكثير من البروتين بدون أي كوليسترول لذا استمتع ببياض البيض كما تحب - فقط تتبع عدد البيض الكامل أو صفار البيض الذي تتناوله.