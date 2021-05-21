أسعار النفط تسجل 64.62 دولار لبرنت و62.05 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم ،64.62 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.05 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية ،بأن أسعار النفط اليوم، أن أسعار النفط واصلت تراجعها اليوم وذلك بالرغم من تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب علي الوقود هذا الصيف.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7%.