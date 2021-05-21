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أسعار العملات اليوم الجمعة 21-5-2021

الجمعة، 21 مايو 2021 10:11 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 21-5-2021 عملات
كتبت : سماح حمدى

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سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الجمعة 21-5-2021، استقراراً وبلغ سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف "الجنيه الإسترلينى" أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.
 
كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر  15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت  سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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