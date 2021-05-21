أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 4.5 جنيها للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيهات.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 4.5 جنيهات
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 5.5 جنيه.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الجوافة بـ 15 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيهات.
الباذنجان العروس 7.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 4 جنيهات.
- الفلفل الألوان 21 جنيها.
- الليمون بـ 30 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 7.5 جنيهات.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب "" بـ 7.5 جنيه.
- العنب الأحمر 25 جنيها.
- العنب الأبيض 17 جنيها.
- البرتقال البلدى بـ5 جنيها.
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