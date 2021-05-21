أخبار مصر.. المساعدات المصرية تصل معبر رفح تمهيدا لتسليمها للجانب الفلسطينى

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، شحنة مساعدات مصرية تصل معبر رفح تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الفلسطينى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

الأحزاب والقوى السياسية تطلق قافلة طبية وغذائية لقطاع غزة

أطلقت الأحزاب والقوى السياسية، اليوم الجمعة، قافلة محملة بجميع الاحتياجات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الدور الكبير الذى بذلته مصر منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

موسيماني: لا نملك أعذارا أمام ملايين الأهلاوية رغم قوة صن داونز



أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أن فريقه لديه إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية غدا السبت أمام صن داونز، والتأهل من بريتوريا، رغم قوة بطل جنوب إفريقيا والإمكانات الفنية الكبيرة التي يملكها.

شحنة مساعدات مصرية تصل معبر رفح تمهيدا لتسليمها إلى الجانب الفلسطينى



وصلت إلى معبر رفح البرى قبل قليل، قافلة مساعدات طبية وغذائية ضخمة مقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الأحزاب الأخرى، وذلك دعما للأشقاء الفلسطينيين عقب العدوان الأخير على قطاع غزة.

وفد مصرى بغزة يبدأ مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار.. والفلسطينيون يثمنون جهود مصر



ذكرت قناة "أكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها، أنه، أن وفدين أمنيين مصريين وصلا المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ماذا يحدث فى غزة؟ شاهد تفاصيل وصول الوفود المصرية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار



بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم جيرمين شلبى، والتي استعرض خلالها تفاصيل الخبر العاجل الخاص بوصول وفدين أمنيين مصريين المناطق الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سوهاج



لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق "قنا_ سوهاج" ونقلهم إلي مستشفي قنا العام.

كوبا أمريكا فى مهب الريح.. الأرجنتين تعلق النشاط اليوم بعد استبعاد كولومبيا أمس



باتت إقامة بطولة كوبا أمريكا 2021 فى مهب الريح، إذا أعلن الاتحاد الأرجنتينى اليوم تعليق النشاط، وبالأمس تم استبعاد كولومبيا من استضافة البطولة بسبب الاحتجاجات في البلاد.

محور عدلى منصور شريان الحياة فى صعيد مصر بتكلفة مليار و148 مليون جنيه



قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محور عدلى منصور، والذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية بمحافظة بنى سويف.

الشناوي: الأهلى جاهز دائما وهدفنا الوحيد التأهل أمام صن دوانز



قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالوجود في جنوب إفريقيا، وإنه يأمل في حسم التأهل لنصف النهائي من بريتوريا، مثلما حدث الموسم الماضي والوصول إلى نصف النهائي.

حسن الرداد ورامى رضوان يتلقيان العزاء فى وفاة سمير غانم على المقابر



تلقى الفنان حسن الرداد والإعلامى رامى رضوان عزاء والد زوجتيهما الفنان الكبير سمير غانم على المقابر، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء منهم، حماقى، هانى رمزى، عمرو سعد، حمادة هلال، دينا، بوسى شلبي، عمرو يوسف، نضال الشافعي، ماجد المصري، حمدى المرغني، بيومى فؤاد، مصطفى درويش، لبلبة، إلهام شاهين، كريم فهمي، عمرو محمود ياسين، إيهاب فهمى.

غدا.. بدء تطبيق قرار الحكومة بفتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات



يبدأ من غد السبت تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بشأن استمرار غلق المحلات والكافيهات والمقاهى والمولات والنوادى الرياضية والجيم وقاعات الأفراح فى التاسعة مساء وتفتح فى السادسة صباحا، ليطبق هذا القرار من غد السبت وحتى نهاية شهر مايو.

"يويفا" يرد على فكرة السوبر ليج باتفاقية تاريخية لمستقبل الكرة فى أوروبا

أطلق الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، اتفاقية تاريخية من أجل توحيد أصحاب المصلحة فى كرة القدم الأوروبية وتعزيز مستقبل اللعبة لصالح الجميع.

وزيرة الصحة: ضخ مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بالمراكز بعد تصنيعه خلال شهرين



استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني بمصر ، بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، كما استقبلت الوزيرة 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك صباح اليوم الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، فى إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

الحكومة: استمرار اقتصار عمل أسواق الجملة من 9 مساء على استلام البضائع فقط



أعلنت الحكومة، أن أسواق الجملة المرخصة لا يسرى عليها قرار الغلق فى التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، على أن يقتصر العمل بها من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً على استلام وتسليم البضائع، دون التعامل مع الجمهور.





مستشفى متطور بتقنيات حديثة لعلاج السجناء خلف الأسوار بالمنيا



تحرص وزارة الداخلية على الاهتمام بالأمن الإنساني، حيث حرصت على إنشاء مستشفى متطور بمنطقة سجون المنيا، يضم وحدات حديثة ومتطورة وأجهزة جديدة، لفحص السجناء وإجراء عمليات جراحية إذا تطلب الأمر، فى إطار حرص الداخلية على الاهتمام بملف حقوق الإنسان.

دفن جثمان الفنان سمير غانم بمقابر الوفاء والأمل



وصل جثمان الفنان الكبير سمير غانم إلى مثواه الأخير لدفنه بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، برفقة ابنتيه دنيا وإيمى وزوجيهما حسن الرداد ورامى رضوان، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة أسرته.