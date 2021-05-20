5 فوائد صحية للكمون..أبرزها الحفاظ على صحة الجلد والشعر

كتبت مروة هريدى

التوابل لها العديد من الفوائد الصحية مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في معظم العلاجات المنزلية، ولعل أحد أشهر هذه التوابل هو الكمون، حيث يدخل الكمون فى العديد من وصفات الأطعمة والمشروبات وله عدد لا يحصى من الفوائد الصحية خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد والهضم والأمعاء، ويرصد موقع "فوود تى فى" عدة أسباب تدفعك لتضمين الكمون فى نظامك الغذائى بشكل يومى.

- فيما يلى.. 5 فوائد للكمون تجعلك تضيفه لنظامك الغذائى اليومى:

1- مفيد لصحة الهضم

الكمون مفيد للغاية في معالجة مشاكل البطن مثل الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، حيث إنه يحفز إفراز الإنزيمات الهضمية ويسرع عملية الهضم كما يوفر الراحة من آلام المعدة.

2- تقوية المناعة

تعزيز المناعة هدف جميع الناس حول العالم فى الوقت الحالى بسبب تفشى الأوبئة والأمراض، ويمكن أن يلعب الكمون دورًا مهمًا في تعزيز النظام المناعى لديك، فهو يعتبر مصدر ممتاز للحديد والألياف الغذائية للحفاظ على الجسم من الأمراض وانتقال العدوى كما أنه مفيد لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا والوقاية منها.

3- تنظيم ضغط الدم ومرض السكري

يعتبر الكمون مصدرًا غنيًا للبوتاسيوم والذي قد يلعب دورًا مهمًا في موازنة التأثير السلبي الناتج عن زيادة مستويات الملح فى الجسم، لذلك يلعب الكمون دورًا محوريًا في التحكم في مستويات ضغط الدم، كما تساعد بذور الكمون أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم لأنها تحفز إنتاج الأنسولين.

4- التحكم فى الوزن

بذور الكمون هي أداة جيدة للمساعدة في إدارة الوزن بالإضافة إلى تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، كما أنه يكبح رغبة الجوع، حيث إن تناول ماء الكمون تسرع من عملية حرق الدهون وهي المفضلة لدى أولئك الذين يتطلعون إلى انقاص الوزن.

5- الحفاظ على صحة الجلد والشعر

من المعروف أيضًا أن بذور الكمون لها خصائص مضادة للشيخوخة نظرًا لأنها مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين هـ، فهي تمنع الشيخوخة المبكرة كما تساعد في محاربة مشاكل مثل حب الشباب والخطوط الدقيقة على البشرة، حيث أن الكمون مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والنحاس والمنجنيز وكلها مهمة لبشرة متوهجة، حيث تساعد كل هذه العناصر الغذائية أيضًا فى منع تساقط الشعر وترققه.