موجز الاقتصاد.. "الإسكان" تطلق موقعا إلكترونيا لخدمة سكان المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 20-5-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إطلاق وزارة الإسكان لموقع إلكترونى لخدمة سكان المدن الجديدة، بالإضافة إلى تراجع أسعار الذهب في مصر 5 جنيهات، وتوقع رئيس البورصة طروحات جديدة بسوق المال خلال الربع الثانى من 2021..

وزير الإسكان: "المجتمعات العمرانية الجديدة" تطلق موقعا إلكترونيا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت موقعاً إلكترونياً لخدمة سكان المدن الجديدة، وذلك فى إطار توجه الدولة لتطوير الخدمات الحكومية.

تراجع أسعار الذهب فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 801 جنيه للجرام

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة سعر 801 جنيه للجرام، دون إضافة مصنعية أو رسوم أخرى، وذلك بعد صعود الأسعار مساء أمس لمستويات 806 جنيهات للجرام.

مصادر: تصدير شحنة الغاز الثانية عشر من دمياط خلال يومين فى طريقها إلى الهند

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير شحنة غاز طبيعى مسال خلال يومين هى "الثانية عشر" من مصنع إسالة الغاز بدمياط، مضيفة أن حجم الشحنة يبلغ حوالى 153 ألف متر مكعب غاز مسال، وستتجه للهند.

21 مليار جنيه استثمارات المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية خلال العامين الماضيين

أظهرت نتائج أعمال المصرية للاتصالات عن الربع الأول من العام الجارى 2021 أداء استثنائيَا ظهرت ملامحه بوضوح فى الطفرة الكبيرة التى شهدتها خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة فى مصر أذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق 2020، وجاء ذلك نتيجة الاستثمارات الكبيرة والجهود المتواصلة التى تقوم بها المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للإنترنت فى مصر وتحسين تجربة العملاء.

البنك الدولى قدم 3.6 مليار دولار لشمال أفريقيا والشرق الأوسط 2020.. إنفوجراف

يعمل البنك الدولى من خلال 145 مكتبا قُطريا فى مختلف أنحاء العالم، ومن شأن زيادة تواجد البنك فى البلدان المتعاملة معه أن تساعده على تحسين فهمه لهذه البلدان والتعاون معها على نحو أكثر فاعلية، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات لشركائه فى تلك البلدان بحسب ما أورده البنك على موقعه الرسمى.

رئيس البورصة يتوقع طروحات جديدة بسوق المال خلال الربع الثانى من 2021

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وقيادات شركة التشخيص المتكاملة القابضة (المدرجة في بورصة لندن تحت كود: IDHC)، جلسة تداول اليوم الخميس، بمناسبة بدء التداول على أسهم الشركة المقومة بالجنيه المصري التي تم قيدها بجداول البورصة المصرية قيد مزدوج مع بورصة لندن و البالغ عددها 600 مليون سهم، وسيسمح التداول على الأسهم في بورصتي لندن ومصر، وهو ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز معدلات السيولة والتداول في البورصة المصرية ويتيح أوراق مالية جديدة للتداول.

متى تصل الصادرات المصرية إلى مستويات 100 مليار دولار؟

تستهدف الدولة المصرية الارتفاع بمعدلات التصدير خلال السنوات القادمة إلي مستويات 100 مليار دولار عبر فتح الأسواق الجديدة وزيادة تصدير المنتجات التي لها ميزة تنافسية عند التصدير مثل قطاع الكيماويات ومواد البناء والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

رانيا المشاط: اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025.