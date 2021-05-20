اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين بحادث انقلاب سيارة بالمستشفى العام

الخميس، 20 مايو 2021 05:42 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على المصابين بحادث انقلاب سيارة بالمستشفى العام
كفر الشيخ- محمد سليمان

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انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه، عمرو البشبيشي، نائب المحافظة، للاطمئنان على الـ 11 شخصا المصابين بحادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي "المحلة كفر الشيخ"، مؤكدًا توفير العلاج والرعاية اللازمة.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومحمد صلاح، مدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، بمتابعة الخدمات الطبية للمصابين وزيارتهم في المستشفى باستمرار للاطمئنان علي الوضع الصحي لهم، وإجراء التحاليل والإشاعات اللازمة للمصابين، وذلك بحضور الدكتور عبد الرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.


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