محافظ قنا يناقش عددا من القضايا المجتمعية مع أعضاء البرلمان

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الخميس اجتماعا موسعا وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية .

ناقش محافظ قنا والحضور عددا من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والقومية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومراكزها التسعة، والتى تمس حياة المواطن القنائى وعلى رأسها ملف الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء ،حيث شهد هذا الملف العديد من المناقشات الجادة وكذا الإجابة على جميع الاستفسارات المطروحة من جانب النواب، كما تم مناقشة مدى امكانية اضافة خطوط سير جديدة داخل مدينة قنا لخدمة بعض المناطق المحرومة .

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بلقائهم بمحافظ قنا، مؤكدين أن اللقاء يعد بمثابة فتح قناة للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات الشارع القنائي وطموحاته خلال الفترة القادمة، لافتين إلى أن أهم القضايا التي ستتصدر اهتمامتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا .

وفى ختام الاجتماع طرح أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بعض المشكلات التى تواجه أبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الخدمية، وعلي الفور وجه محافظ قنا بإيجاد الحلول السريعة لها مع ضرورة وضع جدول زمنى للوصول الى حلول نهائية تسهم بدورها في شعور المواطنين بمستوي الخدمات التي تقدم لهم، خاصة فيما يتعلق بالمرافق الأساسية .