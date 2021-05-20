محافظ دمياط: إدراج 5 طرق ضمن المشروع القومى للطرق

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى تصريح لها اليوم، الخميس، أنه تم التصديق على إدراج عدد 5 طرق بمحافظة دمياط ضمن المشروع القومى للطرق الذى تنفذه وزارة النقل لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات بذلك القطاع لرفع كفاءة شبكات الطرق الرئيسية بمحافظات الجمهورية، موضحة أنه تم التواصل مع وزارة النقل فى هذا الخصوص، وفقاً لما جاء بتوصيات الاجتماع المُنعقد مع المهندس كامل الوزير وزير النقل للمحافظة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وأشارت "المحافظ" إلى ما تضمنه ذلك المخطط لاستكمال ازدواج طريق المنصورة /دمياط الشرقى وكذا تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورة الغربى بدءًا من دمياط مرورا بالمنصورة حتى المحلة وطنطا وذلك على عاميين ماليين وأيضاً طريق 186 الكاشف الجديد بتفتيش السرو للربط بين طريق دمياط / المنصورة الشرقى حتى طريق ترعة السلام على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال عام، و استكمال طريق ترعة السلام حتى تقاطعه مع محور 30 يونيو وأخيراً طريق رأس البر الغربى لرفع كفاءة الطريق بداية من منطقة مرور السنانية حتى بوابة رأس البر متضمنًا طريق الميناء، منوهة الى أن هذه الأعمال ستتم بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتقدمت "محافظ دمياط" بالشكر الجزيل إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل على استجابته السريعة لمطالب المحافظة والنواب، وحرصه على دعم هذه المنظومة بمحافظة دمياط بما يحقق رفع كفاءة الطرق الرئيسية بها.