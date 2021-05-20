محافظ جنوب سيناء: حصر كامل لقضايا التصالح على مخالفات البناء لوضع حلول جذرية لها

جنوب سيناء _ ياسر عامر

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، و اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، ورؤساء المدن والمختصين من الجهاز التنفيذى ،بشأن قضايا التقنين والإزالات .

و حث المحافظ الجميع على سرعة الانتهاء من أعمال التقنين بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء على أن يتم تحرير عقود التقنين لمن تم الموافقة عليهم من الجهاز بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة، على أن يتم استيفاء كافة الملفات التى يتم دراستها حاليا و الانهاء منها خلال أسبوع من تاريخة، وتطبيق الإزالات للمخالفين بعد التأكد منها فى نطاق تطبيق القانون .

وأكد المحافظ علي أهمية الحصر الكامل لقضايا التصالح على مخالفات البناء لوضع حلول جذرية لها.

أشار فودة إلى أن الهدف من عقد الاجتماعات المتتالية والخاصة بأمور التصالح على مخالفات البناء هو حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها بما لا يضر بمصالح المواطنين وبما لا يخالف الحفاظ على حقوق الدولة .

ووجه المحافظ بسرعة قيام رؤساء المدن بالتنسيق مع اللجان المشكلة من قبل وزارة الإسكان ونقابة المهندسين الخاصة بإنهاء كافة إجراءات التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى بسرعة انهاء اللجان من أعمالها بالتنسيق مع اللجان الفنية تحت إشراف سكرتير عام المحافظة.