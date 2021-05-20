اليوم السابع
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محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى "ولاد البلد" لمواجهة الفكر المتطرف

الخميس، 20 مايو 2021 10:17 م
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى "ولاد البلد" لمواجهة الفكر المتطرف
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، عرض مسرحية "ولاد البلد"، بمسرح ديوان عام المحافظة، والذى يستمر عرضه خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري، في إطار توثيق التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، ولنشر الوعى وتثقيف المواطنين، والعمل على محاربة الفكر المتطرف، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. حضر العرض خالد إسماعيل مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بدور وأهمية الفن، خاصة المسرح، كأحد وسائل القوى الناعمة لنشر الثقافة، والفكر التنويري، ولتنمية الوعى لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، مؤكداً أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعى، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين خاصة النشء، لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، حيث يقوم البيت الفني للمسرح بتقديم عروض مسرح المواجهة والتجول بالمحافظات، في الفترة من فبراير 2021 الى يونيو 2021.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "ولاد البلد"، يتناول العديد من القضايا المهمة منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، في قالب كوميدي ساخر، العرض من بطولة نخبة من الفنانين الشباب، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوى.

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (1)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (1)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (2)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (2)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (3)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (3)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (4)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (4)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (5)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (5)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (6)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (6)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (7)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (7)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (8)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (8)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (9)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (9)

 

محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (10)
محافظ المنيا يشهد العرض المسرحى ولاد البلد لمواجهة الفكر المتطرف (10)

 


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