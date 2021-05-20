اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 مايو 2021 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بـ28 قرية

الخميس، 20 مايو 2021 05:28 م
محافظ الغربية: الموافقة على تعديل قيود الارتفاع بـ28 قرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له عن الموافقة على تعديل قيد الارتفاع لـ 28 قرية من قرى محافظة الغربية لتصبح 12 مترا بدلا من قيود الارتفاع السابقة والتي تتراوح ما بين 6 إلى 9 أمتار، وذلك عقب مخاطبة المحافظة للهيئة لتعديل قيد الارتفاع بعدد 123 قرية .

وجاء هذا القرار عقب استجابة محافظ الغربية لمطالب تلك القرى المتضررة ، وفي إطار حرص المحافظة على رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين في قرى المحافظة، حيث يتيح القرار السماح باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، والذي سيساهم بشكل كبير في انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

القرى التي شملها القرار : كفر ميت حواي، منية طوخ، كفر حانوت القبلي، السملاوية ، دهتورة، كفر قرطام، كفر أبو داوود، نفيا، مشال، شبراريس، منية البندرة، ميت حواي، كفر شاهين، المنشأة الكبرى ، كفر الشيخ مفتاح، ميت غزال، ميت حبيش القبلية، شفا وقرون، أبو العز ، كفر المنصورة، كفر بلضم، الدلجمون، سندبسط، الأنبوطين، بقلولة ، كفر حانوت، كفراشبرا قلوج وسبرباي.

 


محافظ الغربية

محافظة الغربية

قيود الارتفاعات

قرى محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية يفتتح 6 مدارس بالمحلة بتكلفة 50 مليون جنيه

الخميس، 20 مايو 2021 01:31 م

محافظ الغربية يفتتح محطة صرف و3 مدارس بقطور وزفتى وسمنود بـ48 مليون جنيه

الأربعاء، 19 مايو 2021 02:55 م

تطوير 7 مناطق عشوائية بالمحلة وطنطا بـ411 مليون جنيه.. تغيير شبكات الصرف والمياه بها بنسبة 100% وتنفيذ 70% من أعمال الرصف.. ونائب محافظ الغربية: طنطا الجديدة فى مرحلة الدراسة ومخطط إقامتها على 280 فدانا

الإثنين، 17 مايو 2021 07:00 ص

محافظ الغربية يصدر قرارا لتنظيم أعمال النظافة بالمحافظة

الإثنين، 17 مايو 2021 01:08 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة