محافظ أسوان: إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية بـ500 مليون جنيه قريبا

أسوان - صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حزمة من المشروعات المشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد باستثمارات ستصل إلى 500 مليون جنيه والمخطط تنفيذها خلال المرحلة القادمة من خلال الاجتماع الذى عقده مع اللواء حسن العفيفى نائب رئيس الهيئة وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان، بالإضافة إلى المختصين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بزيادة الاستثمارات لإحداث نقلة نوعية فى معيشية المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد محافظ أسوان في تصريحات صحفية على أنه سيتم إزالة أي معوقات أو تعقيدات روتينية للإسراع بإطلاق هذه المشروعات لتكون ثمارها ملموسة لدى المواطنين وخاصة توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة والقيمة الاقتصادية من الثروات الطبيعية وفى مقدمتها الجرانيت والرخام، موضحاً أنه تم الاتفاق مع الهيئة على تنفيذ أكبر مصنع لتقطيع وصقل وتصنيع الرخام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وذلك على غرار المصنع الجارى إنشاءه حالياً بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وذلك من أجل تحويل أسوان قاعدة للصناعات الثقيلة.

وكشف أشرف عطية أنه جارى إنهاء إجراءات تخصيص ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو لتنفيذ مشروع الدواجن التكاملي بتكلفة استثمارية 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة والذى سيضم 6 عنابر أمهات، و16 عنبر تسمين، ومصنع أعلاف، ومجزر آلي ، علاوة على معمل تفريخ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية، وأيضاً للمحافظات المجاورة، لافتاً إلى أنه جارى الإعداد لتنفيذ مشروع زراعة حوالى 6 ألاف فدان أشجار الجوجوبا بتكلفة تقديرية 113 مليون جنيه بالمنطقة الصحراوية على طريق أسوان / برنيس للاستفادة من مياه الصرف المعالجة والمنتجة من محطة 40 بالعلاقى وهى أشجار ذات قيمة اقتصادية مرتفعة حيث تستخدم بذورها فى إنتاج زيوت محركات الطائرات ، وكذا تصنيع مستحضرات التجميل.