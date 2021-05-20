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محافظة القاهرة: سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة يتسلمون وحدات مفروشة خلال أيام

الخميس، 20 مايو 2021 01:00 ص
محافظة القاهرة: سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة يتسلمون وحدات مفروشة خلال أيام منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهدسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم بدء نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة خلال أيام عقب الانتهاء من حصر السكان، وذلم من خلال لجان الحصر بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وذام ضمن خطة الدولة لإخلاء المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لقاطنى تلك المناطق.

 
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة سيتسلمون خلال أيام وحدات سكنية مفروشة بالكامل بالإثاث والأجهزة الكهربائية، فى إطار توفير سكن ملائم لسكان المناطق العشوائية.
 
 
يذكر أنه تم تطوير 312 منطقة من المناطق غير الأمنة، من إجمالى 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، وخلال منتصف عام 2021، سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.
 

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