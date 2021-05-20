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لبنان.. العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة والجيش يعمل على تفكيكه

الخميس، 20 مايو 2021 07:00 ص
لبنان.. العثور على صاروخ معد للإطلاق في سهل الناقورة والجيش يعمل على تفكيكه صاروخ
(وكالات)

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عثر الجيش اللبناني على صاروخ من نوع "جراد" في سهل الناقورة جنوبي البلاد، لم يطلق من ضمن الصواريخ الخمسة التي أطلقت الأربعاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأفادت قناة "LBCI" اللبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني عملت على تفكيك الصاروخ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأنه تم إطلاق 4 صواريخ من بلدة صديقين بجنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

 وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق عدة قذائف على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق بشكل مكثف في أجواء الجنوب اللبناني.

 

 

 


الجيش الإسرائيلي

لبنان

بيروت ن صاروخ

الناقورة

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