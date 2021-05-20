كل ما تريد معرفته عن الحد الادنى للأجور

كتبت أسماء أمين

قسم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الدرجات الوظيفية إلى مستويات، في كل درجة ولكل مستوى منها مدة بينية يجب على الموظف الحكومي اجتيازها، حتى يتم ترشيحه للمستوى الأعلى والدرجة الأعلى، وعليه فإن جميع مرتبات الموظفين، ستزيد بعد اعتماد العلاوة الدورية الجديدة، بداية من مرتبات شهر يوليو 2021، على النحو التالي:

75 جنيها علاوة دورية، كحد أدنى وحافز شهري إضافي، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا للدرجة الثانية، و300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهًا للمدير العام، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة، وهي نفس الزيادات التي اعتمدتها الحكومة فى العام المالى الجارى، وبدأت فى صرفها على مرتبات شهر يوليو الماضى.

قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس الماضى ، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

الحد الأدنى للأجور2021 يشمل الأجر الوظيفى يضاف إليه الأجر المكمل

ووفقا للقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، فإن الحد الأدنى لإجمالي الأجر يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء.

وتضم الأجور المكملة أو المتغيرة كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات في العام.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.