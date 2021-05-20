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كشف ملابسات فيديو ادعاء سيدة بالدقهلية من عدم تنفيذ أحكام ضد زوجها السابق

الخميس، 20 مايو 2021 03:44 ص
كشف ملابسات فيديو ادعاء سيدة بالدقهلية من عدم تنفيذ أحكام ضد زوجها السابق مديرية أمن الدقهلية - أرشيفية
الدقهلية _ شريف الديب

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تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو لسيدة تستغيث من عدم حصوله على حقوقها من زوجها.
 
وقد رصدت إدارة المتابعة بمديرية أمن الدقهلية، تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمن عقد لقاء مع (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) تستغيث خلاله من زوجها السابق لعدم حصولها على مستحقاتها الزوجية منه، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها.
 
ووجه اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، بفحص الفيديو ومعرفة حقيقته، وأمر اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية، بتشكيل فريق بحث لفحص وعمل التحريات حول الواقعة، وتبين عدم ورود أحكام قضائية صادرة لصالح الشاكية من محكمة الأسرة المختصة لتنفيذها حتى تاريخه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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